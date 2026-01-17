Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

Teisel päeval sõideti 21-kilomeetrisel ringil, mida läbiti kolm korda. Kui esimesel ringil paistis päike, siis teisel ringil hakkas vihma sadama. Ajaga 3:28.14,813 lõpetanud eestlanna sõnul olid juba avaringil kivid märjad ja ta tundis end hooaja algul veel kandilisena.

"Kõigil oli raskusi ka kivistel tõusudel ning mul ei aidanud hardtrail ratas samuti kaasa," kirjeldas Meier. "Olin alguses koos hispaanlanna Maria Delgadoga (lõpetas viiendana – toim) ja Portugali ratturi Celina Carpinteiroga (lõpetas kuuendana – toim), kuid nad läksid ühel hetkel siiski oma teed. Kui vihma hakkas sadama, siis võttis külm võimu. Õnneks selle vihmaga leidsin oma rattasõiduoskused üles ja sõitsin edasi juba mõnusalt ja sujuvalt."

Teise etapivõidu järjest pälvis portugallanna Melissa Maia (Guilhabreu MTB Team; 2:57.50,040), jättes taas selja taha hollandlanna Lola Bakkeri (KMC Mountainbike Team; +7.18,947) ja inglanna Kim Baptista (Spectra; +12.08,407).

Üldarvestuses läheb kolmandale, 77-kilomeetrisele etapile vastu liidrina Maia, edestades Bakkerit seitsme minuti ja 42,2 sekundiga ning Baptistat 14 minuti ja 18,167 sekundiga. Seitsmendat kohta hoidev Meier jääb parimast 35 minuti ja 33,719 sekundi kaugusele.

Kokku on mitmepäevasõidul neli etappi.