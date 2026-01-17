X!

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

Jalgrattasport
Maaris Meier
Maaris Meier Autor/allikas: Racenature Albufeira
Jalgrattasport

Portugalis jätkunud UCI S2 kategooria maastikuratturite mitmepäevasõidu Racenature Albufeira teisel, 63-kilomeetrisel etapil finišeeris Maaris Meier (Sagiper – NSCP Mortagua) seitsmendal kohal, jätkates samal positsioonil ka üldarvestuses.

Teisel päeval sõideti 21-kilomeetrisel ringil, mida läbiti kolm korda. Kui esimesel ringil paistis päike, siis teisel ringil hakkas vihma sadama. Ajaga 3:28.14,813 lõpetanud eestlanna sõnul olid juba avaringil kivid märjad ja ta tundis end hooaja algul veel kandilisena.

"Kõigil oli raskusi ka kivistel tõusudel ning mul ei aidanud hardtrail ratas samuti kaasa," kirjeldas Meier. "Olin alguses koos hispaanlanna Maria Delgadoga (lõpetas viiendana – toim) ja Portugali ratturi Celina Carpinteiroga (lõpetas kuuendana – toim), kuid nad läksid ühel hetkel siiski oma teed. Kui vihma hakkas sadama, siis võttis külm võimu. Õnneks selle vihmaga leidsin oma rattasõiduoskused üles ja sõitsin edasi juba mõnusalt ja sujuvalt."

Teise etapivõidu järjest pälvis portugallanna Melissa Maia (Guilhabreu MTB Team; 2:57.50,040), jättes taas selja taha hollandlanna Lola Bakkeri (KMC Mountainbike Team; +7.18,947) ja inglanna Kim Baptista (Spectra; +12.08,407).

Üldarvestuses läheb kolmandale, 77-kilomeetrisele etapile vastu liidrina Maia, edestades Bakkerit seitsme minuti ja 42,2 sekundiga ning Baptistat 14 minuti ja 18,167 sekundiga. Seitsmendat kohta hoidev Meier jääb parimast 35 minuti ja 33,719 sekundi kaugusele.

Kokku on mitmepäevasõidul neli etappi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

07.01

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

04.12

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

04.12

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

03.12

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

30.11

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

21.11

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

sport.err.ee uudised

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

12:18

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

11:08

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

10:40

TÄNA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb?

10:11

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

09:37

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

09:00

TÄNA OTSE | Teatesõidus säranud Eesti mehed lähevad rajale sprindisõidus

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

16.01

ETV spordisaade, 16. jaanuar

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo