Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

Tennis
Ulrikke Eikeri ja Ingrid Neel (paremal)
Ulrikke Eikeri ja Ingrid Neel (paremal) Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Tennise Austraalia lahtistel loositi laupäeval põhitabelid ning Ingrid Neel ja paariline Ulrikke Eikeri lähevad avaringis vastamisi maailma paremiku hulka kuuluvate üksikmängijatega.

MItu aastat koos mänginud Neel ja Eikeri lähevad naiste paarismänguturniiri avaringis vastamisi ameeriklanna Iva Jovici ja kanadalanna Victoria Mbokoga, kes on WTA üksikmängu edetabelis vastavalt 30. ja 17. kohal. 18-aastane Jovic ja aasta vanem Mboko on paarismängu on mänginud vähem, aga Jovic on viimasel kahel aastal jõudnud kodustel USA lahtistel paarismängus teise ringi.

Teises ringis ootavad selle vastasseisu võitjat kas turniiril neljanda asetuse saanud belglanna Elise Mertens ja hiinlanna Shuai Zheng või rumeenlanna Sorana Cirstea ja venelanna Anna Kalinskaja.

Meeste üksikmängus loositi maailma esireket Carlos Alcaraz kokku kohaliku mehe Adam Waltoniga, kes hoiab ATP edetabelis 79. kohta. Tiitlikaitsja Jannik Sinner (ATP 2.) alustab turniiri prantslase Hugo Gastoni (ATP 94.) vastu. Kohalik lootus Alex De Minaur (ATP 6.) loositi kokku Matteo Berrettiniga (ATP 56.), aga itaallane teatas pärast loosi, et jätab turniiri ikkagi vahele. Nn lucky loser'ina sai De Minauri vastaseks ameeriklane Mackenzie Macdonald (ATP 113.).

Naiste turniiril kohtub esireket Arina Sabalenka prantslanna Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah'ga (WTA 118.), maailma edetabelis teist kohta hoidev Iga Swiatek mängib avaringis hiinlanna Yue Yuaniga (WTA 130.). Kohalikest on kõrgeima asetusega Maya Joint (WTA 32.), kelle esimeseks vastaseks on tšehhitar Tereza Valentova (WTA 60.). Tiitlikaitsja Madison Keys (WTA 9.) alustab tänavu ukrainlanna Oleksandra Olõnõkova (WTA 90.) vastu.

Aasta esimese slämmiturniiriga tehakse algust Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva, Neel ja Eikeri lähevad väljakule öösel vastu teisipäeva.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

