VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb?

Laupäeval tõmmatakse joon alla Sheffieldis toimuvatele iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustele, kui jäätantsu paarid esitavad oma vabatantsu kava. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Rütmitantsu järel võttis esikoha sisse Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron, kes kogus 86,93 punkti. Teisel kohal on kodupubliku ees võistlevad Lilah Fear ja Lewis Gibson (85,47 p), kes jäävad pooleteise punkti kaugusele.

Suureks pretendendiks on ka Itaalia paar Charlene Guignard - Marco Fabbri, kes lähevad vabatantsule vastu kolmandalt kohalt (84,48 p). Itaallastel on käsil võimas võiduseeria: Guignard ja Fabbri on võidutsenud viimasel kolmel EM-il.

Esimene paar läheb jääle Eesti aja järgi kell 20.36, viimane võistlusgrupp alustab kell 23.09 ning viimasena lähevad jääle liidrid Fournier Beaudry ja Cizeron, kes stardivad kell 23.42.