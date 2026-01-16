X!

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

Korvpalli Eesti-Läti liiga: TalTech/Alexela - Valmiera Glass Via
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti-Läti liigas peeti reedel üks kohtumine, milles TalTech/ALEXELA võitis võõras saalis Keila Coolbeti lisaaja järel 90:79.

Tasavägiselt kulgenud mängu otsustaval veerandajal tegi Keila seisul 57:53 kolme minutiga 10:0 vahespurdi ja läks 14 punktiga juhtima. Veel 3.53 enne mängu lõppu oli kodumeeskonna eduseis kümnepunktiline, aga TalTech hakkas lähemale ronima.

Kodumeeskond tegi pallikaotuseid ja eksis oma visetel ning TalTech jõudis kolme minutiga kahe punkti kaugusele. Tormi Niits tõi kolmel järjestikusel rünnakul külalistele punkte, aga tegi siis 11 sekundit enne normaalaja lõppu ründevea, mille järel tabas Ralf Küttis kahest vabaviskest ühe.

Oliver Suurorg saatis siis Alar Varraku eduka minutilise mõttepausi järel läbi korvirõnga tabava kaugviske ning viis mängu lisaajale, mille TalTech võitis juba 15:4.

Kapten Oliver Metsalu kogus võitjate kasuks 19 punkti, kümme lauapalli ja kuus resultatiivset söötu, neli kaugviset tabanud Suurorg lisas 15 punkti. Siim-Markus Post sai kirja kümme punkti, üheksa lauapalli ja üheksa korvisöötu. Kaotajate resultatiivseim oli 23 punkti visanud Patrik Saal, kes tabas 14 vabaviskest 12.

TalTech on nüüd Eesti-Läti liigas võitnud kuus mängu järjest ning jagab samuti 12 võitu ja viis kaotust saanud Ventspilsiga neljandat kohta. Keila meeskond sai viimati võidurõõmu maitsta oktoobri viimasel päeval, sellele on kõigi sarjade peale järgnenud 17 järjestikust kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

