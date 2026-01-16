FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

"Mul on väga hea meel, et meie meeskonnaga liitus abitreener Joao Abel Cruz. Ta jäi meile silma juba eelmisel aastal, kui temaga suhtlesin ning praegu oli sobiv aeg teda meie treenerite meeskonnaga liita," kommenteeris FC Flora spordidirektor Taavi Trasberg. "Ta on taktikaliselt tugev, ambitsioonikas ning töökas inimene, kellega on alati huvitavad arutelud. Ta toob meie klubisse teadmisi teisest kultuuriruumist, mis alati rikastavad ka meid ennast. Olen veendunud, et ta suudab meie taustajõududega kiiresti kohaneda ning aidata astuda järgmine samm edasi."

"Mängisin kohalikul tasandil oma kodulinna klubis Sport Clube Vianense. Omandasin sporditeaduste bakalaureusekraadi ning kõrge sooritusvõime (High Performance) magistrikraadi Porto Ülikooli sporditeaduskonnas. Treenerikarjääri alustasin noortetöö valdkonnas samas klubis, kus töötasin hiljem ka akadeemia tehnilise koordinaatorina (2014–18)," tutvustas värske abitreener ennast.

"Aastatel 2018–20 liitusin Sporting Clube de Portugali akadeemiaga, kus vastutasin ühe klubi eliitakadeemia (viis üleriigilist akadeemiat) eest, mis tegeles lepinguliste mängijatega, kes asusid väljaspool peamist akadeemiat. Kuus aastat tagasi kolisin Assooridele, et asuda tööle Sport Clube Praiense esindusmeeskonna abitreenerina Campeonato de Portugal'i sarjas. Järgmisel aastal võtsin samas klubis üle peatreeneri rolli. Järgneva kolme hooaja jooksul (2022–2025) jätkasin peatreenerina veel kahes Assooride klubis (Juventude Desportiva Lajense ja Sport Clube Barreiro). Hooajal 2025/26 tulin tagasi oma kodulinna Viana do Castelosse, kus vastutasin klubi kogu noortearendusprogrammi koordineerimise eest ning juhendasin U-23 meeskonda," lisas ta.

"Esimesed päevad FC Flora meeskonnas on olnud väga head. Uut infot on palju: tutvumine klubi töötajatega, nende rollide ja igapäevaste tööülesannete mõistmine, kohtumine kogu treenerite meeskonnaga, nende arusaam mängust ja viis, kuidas nad treeninguid planeerivad, nende vastutusvaldkonnad ja igapäevased tööharjumused, samuti kõigi mängijatega tutvumine. Kõik on mind väga soojalt vastu võtnud ning on teinud minu lõimumise ja kohanemise selles uues keskkonnas märksa lihtsamaks," sõnas Cruz.

FC Flora esidusmeeskond kohtub laupäeval kell 13 aasta esimeses kontrollmängus Pärnu jalgpallihallis JK Vaprusega.