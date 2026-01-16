Hollandi jalgpallikoondis täiendas MM-i eel taustajõude ründelegendiga

49-aastane van Nistelrooy esindas aastatel 1998-2011 koondist 70 mängus ja lõi neis 35 väravat, millega jagab koos Faas Wilkesiga kõigi aegade edetabelis seitsmendat kohta.

Pärast mängijakarjääri lõppu on endine tippründaja tegutsenud treenerina, näiteks oli ta Manchester Unitedis Erik ten Hagi abitreeneriks ning pärast tema vallandamist ka sildtreeneriks. 2024. aasta novembrist kuni hooaja lõpuni juhendas ta Leicester Cityt.

Reedel teatas Hollandi jalgpalliliit, et van Nistelrooy saab 1. veebruarist meeste koondise peatreeneri Ronald Koemani abiliseks. "Hollandi koondisega taasliitumine on suur au ja põnevust pakkuv väljakutse. Loodan, et saan anda väärtusliku panuse ja aidata meeskonnal teha eduka turniiri," sõnas ründaja ise.

Van Nistelrooy on varemgi Hollandi koondise taustajõudude sekka kuulunud, 2014. aastal käis ta Guus Hiddinki abitreenerina MM-il ning siis Frank de Boeri abilisena 2021. aastal toimunud EM-finaalturniiril.