Eesti käsipalliklubid jagavad nädalavahetusel Balti liigas topeltpunkte

Käsipall
Põlva Serviti ja Mistra kohtumine
Põlva Serviti ja Mistra kohtumine Autor/allikas: Merlin Raudkett / Põlva Serviti
Käsipall

Sel nädalavahetusel ootab Eesti meeste käsipalliklubisid ees tihe mängugraafik Balti liigas ja meistrisarjas. Mistra võitleb kahe kohtumisega koguni kaheksa punkti eest, kui topeltarvestusse minevates mängudes minnakse vastamisi Viljandi HC ja Põlva Servitiga. Mõlemad vastased kohtuvad nädalavahetusel ka Soome klubi HC Cocksiga.

Eesti meistriliigas Põlva Servitiga esikohta jagav ning Balti liigas sama meeskonna järel teisel kohal paiknev Mistra kohtub laupäeval Raasikul Viljandi HC-ga ning pühapäeval valitseva Eesti meistri Põlva Servitiga. Mõlemad kohtumised lähevad arvesse nii Balti liigas kui ka meistrisarjas, mis tähendab Mistra jaoks võimalust teenida maksimaalselt kaheksa punkti.

"Kolmapäevane mäng Kehra vastu on veel jalgades, kuna see oli tasavägine ja võit ei tulnud kergelt, " tõdes Mistra mängija Aron Leppik. "Kui tahame sel nädalavahetusel punktid koju jätta, peame kaitses kõvasti vaeva nägema. Oluline on teha võimalikult vähe lihtvigu nii kaitses kui rünnakul ning hoiduda mõttetutest kaheminutilistest karistustest,"

Viljandi ja Mistra eeskondade eelmine omavaheline kohtumine meistriliigas lõppes Mistra 30:25 võiduga. Põlva Serviti suutis Mistra detsembri alguses toimunud karikafinaalis kindlalt alistada. Eelnevas meistriliiga kohtumises lepiti 30:30 viiki.

Soome klubi HC Cocks peab oma kodumänge Raasikul, mistõttu toimuvad kõik Balti liiga kohtumised Eesti klubide osalusel just seal. Lisaks Eesti klubide omavahelistele vastasseisudele kohtuvad Põlva Serviti ja Viljandi HC ka soomlastega. Serviti suutis Cocksi eelnevalt ühe väravaga alistada, samas kui Viljandi loovutas neile viimases voorus punktid.

Viljandi HC mängija Kristo Voika sõnul on ka nende meeskonnal eelnev kohtumine veel kehas. "Eks kolmapäev on ikka jalgades. Osad mehed puhkasid, osad käisid jooksmas ja jõusaalis. Täna teeme veel ühise trenni ja siis on näha, mis plaaniga peale lähme. Pärast mängupausi keegi ime-rünnakuid ei tee – kõik peab lähtuma kaitsest," ütles Voika.

Voika lisas, et ka kohtumised HC Cocksiga nõuavad targalt jõu jaotamist.
"Cocks on see hooaeg väga erinevat mängu näidanud. Kuna kahe mängu vahe on väga väike, peame kindlasti rohkem puhkama. Aga märksõna on ikka sama – kaitse," rõhutas Viljandi tagamees.

Toimetaja: Anders Nõmm

