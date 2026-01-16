Vaštšuki koduklubi sai Kuveidis kindla kaotuse
Eesti jalgpalluri Bogdan Vaštšuki koduklubi Al-Shabab sai Kuveidi kõrgliigas kolme võidu ja nelja viigi kõrvale hooaja neljanda kaotuse, jäädes 1:4 alla Al-Qadsiale.
30-aastane Vaštšuk kuulus sarnaselt eelmisel nädalal toimunud karikamängule Al-Shababi põhikoosseisu, kuid ei suutnud oma koduklubi võiduni aidata, vahendab Soccernet.ee.
Al-Qadisiya asus esimesel poolajal 1:0 juhtima ja suurendas teisel poolajal eduseisu 4:0 peale. Al-Shabab lõi 83. minutil auvärava, milles Vaštšuk osaline ei olnud.
Al-Shabab on 11 mänguga kogunud 13 punkti ja paikneb kümne meeskonna konkurentsis seitsmendal kohal. Järgmine mäng toimub 25. jaanuaril, kui minnakse vastamisi punase laterna Al-Nasriga, kes on teeninud vaid viis punkti.
