Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

Läti rallisõitja Martinš Sesks koos kaardilugeja Renars Francisega teeb algaval hooajal M-Sport Fordi võistkonna eest kaasa vähemalt kuuel maailmameistrivõistluste etapil.

Sesks peaks tegema hooaja avastardi Rootsis, misjärel on kavas ka etapid Portugalis, Kreekas, Eestis, Soomes, Itaalias ja võib-olla ka Saudi Araabias.

Just Saudi Araabias näitas lätlane end eelmise aasta lõpus heast küljest, olles vahepeal liidrikohal ja võideldes kuni tehniliste probleemide tekkimiseni pjedestaalikoha nimel.

26-aastane rallisportlane alustab M-Spordis kolmandat hooaega, kuid seni pole ta täisprogrammi teinud: 2024. aastal kogunes arvele kolm ja mullu seitse MM-rallit.

"Me oleme saanud kogemusi, aga tegelik küsimus on praegu, kuidas me seda kasutame," kommenteeris Sesks. "Pärast hooaja esimesi rallisid saame kiirelt näha, kui tugev põhi meil on."

M-Spordi pealik Richard Millener avaldas otsuse üle heameelt. "Pärast üles-alla Saudi Araabia rallit usun siiralt, et tugevad tulemused on võimalikud," loodab ta. "Programmi ühine kokkupanek polnud lihtne, aga hooaeg on vaid mõne nädala kaugusel."

M-Spordi põhisõitjad on tänavusel hooajal iirlased Josh McErlean ja Jon Armstrong. Hooaja avaetapil Monte Carlos võistleb ka Gregoire Munster, küll mitte võistkondlikele punktidele.

Toimetaja: Siim Boikov

