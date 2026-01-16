Eestis toimuv noormeeste U-17 EM-finaalturniir ootab vabatahtlikke

Kevadel võõrustab Eesti jalgpalli suursündmust, kui 25. maist kuni 7. juunini toimuval noormeeste U-17 EM-finaalturniiril selgitatakse välja selle vanuseklassi Euroopa meister. Turniiri korraldamiseks on huvilistel võimalik kandideerida vabatahtlikuks.

Eesti võõrustab kohtumisi neljal erineval staadionil: Tallinnas toimuvad mängud A. Le Coq Arenal, Kadrioru staadionil ja Kalevi Keskstaadionil ning alagrupimänge peetakse ka Rakvere linnastaadionil. Turniir kulmineerub 7. juunil toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.

Turniiri peakorraldaja Juss Tamming rõhutab, et turniiri ettevalmistamisel ja läbiviimisel on oluline roll vabatahtlikel. "On väga hea meel tervitada U-17 finaalturniiri Eestis – see on oluline sündmus nii meie jalgpallile kui ka kogu spordikultuurile," ütles Tamming.

"Suurturniiri õnnestumine sõltub aga paljuski vabatahtlike panusest. Nende entusiasm ja valmisolek kaasa aidata loob keskkonna, kus nii mängijad kui ka külalised tunnevad end oodatuna ja hästi."

Vabatahtlikuna on kõigil huvilistel võimalik anda oma panus finaalturniiri edukale toimumisele, lüües kaasa erinevates valdkondades: meedia, transport, mängude korraldus, teenindav ala ja palju muud.

Vabatahtlikuks ootab EJL kõiki, kes soovivad olla osa Eesti jalgpallist, saada rahvusvahelise ürituse korraldamise kogemust ja on kohusetundlikud. Varasem kogemus vabatahtlikuna ei ole oluline. Vabatahtlike tööperiood sõltub ülesannetest – lisaks mängupäevadele võivad mitmed rollid alata kuni nädal enne turniiri algust.

Vabatahtlikele kehtiv vanuse alampiir on 16 eluaastat, transpordi valdkonnas tegutsemiseks peab vabatahtlik olema vähemalt 21-aastane. Kandideerida saab 31. märtsini, täites registreerimisvormi. Pärast tähtaja lõppu toimuvad kandidaatidega vestlused.

Finaalturniirist võtavad osa kaheksa erineva Euroopa riigi rahvuskoondised. Korraldajana on Eesti endale juba koha turniiril taganud, ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi valiksarja.

EJL on varasemalt edukalt korraldanud mitmeid jalgpalli suursündmuseid: 2012. aastal noormeeste U-19 EM-finaalturniiri, 2015. aastal rannajalgpalli Euroliiga superfinaali, 2018. aastal A. Le Coq Arenal UEFA Superkarikafinaali ning 2023. aasta kevadel neidude U-17 EM-finaalturniiri.

Lisaks pidi EJL 2020. aastal korraldama noormeeste U-17 EM-finaalturniiri, mis jäi koroonapandeemia tõttu ära.