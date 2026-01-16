Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

Milano Cortina olümpiamängudele pürgivad Ukaleq ja Sondre Slettemark on maruvihased Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi peale, kes soovib Gröönimaad annekteerida.

Õde-venda Slettemarki esindavad rahvusvahelistel laskesuusavõistlustel Gröönimaad, aga olümpialipu alla lubatakse vaid ÜRO tunnustatud riigid ja Gröönimaa nende hulka ei kuulu ehk mängudel osaletakse Taani koosseisus.

24-aastasele Ukaleqile pole see tundmatu teekond, sest 2022. aastal Pekingis ta juba võistles. Samas tuli ta enne seda 2019. aastal noorte maailmameistriks just Gröönimaa värvides.

"Me kõnnime Taani ees Taani lipu all. Sel aastal on see eriti eriline, kuna markeerib meie kuulumist ühendusse," sõnas Ukaleq Slettemark intervjuus Taani avaõiguslikule ringhäälingule.

"On oluline, et Taani oleks meie turvaline varjupaik ja saaksime hästi koostööd teha. Peame saatma USA-le selge signaali, et meil pole vähimatki soovi olla osa USA-st," rõhutas ta. "On oluline, et näitaksime, et Gröönimaa ja Taani seisavad ühiselt."

Tegelikult pole Slettemarkide pääs Milano Cortina olümpiale veel täielikult kindel, aga kui see juhtub, siis Ukaleq ei välista oma meelsuse mingil moel väljendamist, kuigi poliitilised žestid pole olümpial lubatud.

"Sportlasena on sul platvorm, millega sellisel globaalsel üritusel nagu olümpial sõna võtta. Ma kasutan seda, aga kui me teeme mingisuguse avalduse, siis ilmselt ei saa me enam kunagi Ameerika Ühendriikidesse reisida. Mulle sobib see täielikult."

Midagi konkreetset neil siiski veel kavas ei ole. "Me ei taha olla osa USA-st ja tahame Taaniga hästi koostööd teha, esindades Taanit olümpiamängudel."

Tema vend Sondre lisas: "Tavaliselt läheme maailmameistrivõistlustele Gröönimaa eest. Olümpiamängudele läheme Taani eest. Mulle meeldib seda näha nii nagu esindaks me kuningriiki. Teeme oma kuninga uhkeks."

"Võib-olla ühel ilusal päeval tulevikus saame Gröönimaad ka olümpiamängudel esindada," jätkas Sondre. "Aga praegu oleme tõeliselt uhke, et esindame kuningriiki."

Ameerika Ühendriigid ja Taani peavad just neil päevil läbirääkimisi Gröönimaa küsimuse osas ja sestap pälvib poliitika ka pereringis omajagu tähelepanu. "Me räägime sellest palju ja olen täiesti maruvihane," jätkas Ukaleq ja põrutas: "Donald Trump on tohutu idioot!"

"Tal pole aimugi meie kultuurist ja sellest, milline ühiskond Gröönimaa on. Ma arvan, et see on tõesti hirmutav ja me kujutame juba ette halvimaid stsenaariume."

Milano Cortina olümpia algab 6. veebruaril.