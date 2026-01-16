Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

24 minutit mänginud Poom viskas Northern Arizona kasuks 14 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 2/5, vabavisked 6/8), võttis viis lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi kaks pallikaotust ja kolm viga.

Eestlane oli oma ülikooli paremuselt teine korvikütt, rohkem viskas punkte vaid Traivar Jackson (18). Võitjate resultatiivseim oli aga koguni 29 punktiga Prophet Johnson.

Poom on viimases paaris mängus hästi skoorinud, sest eelmises kohtumises Idaho State'iga kogus ta karjäär punktirekordiks 22 silma.

Meeskonnal tervikuna aga hästi ei lähe, sest Northern Arizona on kaotanud Big Sky konverentsis kõik viis tänavust põhihooaja kohtumist. Ka viimane vastane Sacramento sai kolme kaotuse järel esimese võidu.

Järgmisena ootab Northern Arizona ülikooli pühapäeval, 18. jaanuaril võõrsilmäng Portland State'iga, kes on võitnud konverentsis kõik neli senipeetud mängu.