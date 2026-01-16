X!

Inter ja Milan teenisid kolm punkti, Napoli viigistas taas

Jalgpall
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot Autor/allikas: SCANPIX / /IPA/SIPA
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas jätkatakse Milano klubide domineerimisel. Sel nädalal said kolm võidupunkti nii Milano Inter kui ka AC Milan.

Inter alistas kolmapäeval peetud kohtumises kodus Lecce 1:0. Kohtumise ainus värav tuli küll alles 78. minutil, kui võrku sahistas vahetusmees Francesco Esposito.

AC Milan mängis neljapäeval võõrsil üle Como 3:1 (45+1. pen Christopher Nkunku, 55., 88. Adrien Rabiot - 10. Marc Oliver Kempf).

20. vooru järel on Interil 46 ja Milanil 43 punkti. Kolmandal kohal on 40 punktiga Napoli, kes on viimased kolm kohtumist viigistanud: viimati kodus Parmaga 0:0.

Esikolmikumängust ei jää kaugele ka 39 punkti peal olevad Torino Juventus ja AS Roma. Viimatisest kaotusest hoolimata head hooaega tegev Como on 34 punktiga kuues.

Sel nädalal seisab klubides ees veel teinegi mäng: Inter pallib laupäeval võõrsil Udinesega ja Milan pühapäeval kodus Leccega. Napoli võõrustab laupäeval Sassuolot.

Toimetaja: Siim Boikov

