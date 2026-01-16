Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

19-aastane Kapp hüppas 96,5 meetrit ja kogus 54,7 punkti, mis andis 66 osaleja seas 63. koha. Viimasena 50 hulka jõudnud soomlane Jarkko Määttä hüppas 116,5 meetrit ja sai 92,0 punkti.

Kapp on teinud sel hooajal kaasa kontinentaalkarikasarja etappidel Engelbergis ja eelmisel nädalal Sapporos, aga on piirdunud kohtadega viiendas ja kuuendas kümnes.

Sapporo kvalifikatsioonis näitas kohalike rõõmuks parimat õhulendu Ryoyu Kobayashi, kes sai kirja 139 meetrit ja 140,8 punkti. Temast ei jäänud aga palju maha Nelja hüppemäe turnee üldvõitja Domen Prevc (135,5 meetrit ja 138,9 punkti).

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro paraneb hetkel Garmisch-Partenkircheni mäel saadud vigastusest ega naase võistlustele enne veebruari.