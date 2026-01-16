X!

VAATA OTSE | Tiitlikaitsja Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Täna kell 20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt, kus on kavas naiste üksiksõidu vabakava. Kommenteeriad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Naiste üksiksõidus on Eesti jaoks väga põnev seis, sest lühikava järel asus juhtima tiitlikaitsja Niina Petrõkina, kes kogus oma esitusega 70,61 punkti.

Talle järgnevad belglanna Nina Pinzarrone (64,97), itaallannad Anna Pezzetta (64,85) ja Lara Naki Gutmann (63,75) ning belglanna Loena Hendrickx (63,34).

Kõrgel kümnendal kohal on lühikava järel ka Nataly Langerbaur (56,21).

Vabakava sõidetakse vastupidises järjestuses ehk Langerbaur saab jääle kolmandas soojendusgrupis kell 22.25 ja Petrõkina võistluse viimase naisena kell 23.44.

