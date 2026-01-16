X!

TÄNA OTSE | Viimastena tulevad EM-i jääle jäätantsijad

Täna kell 16.00 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt Sheffieldis, kus on kavas jäätantsu rütmitants. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Jäätantsus tuleb jääle kokku 28 paari. Eesti paare nende seas pole, küll aga võistleb üks Leedu paar ja koguni kolm Soome jäätantsu paari.

Kõige viimasena stardivad Charlene Guignard - Marco Fabbri (Itaalia), kes on Euroopa meistritiitli võitnud kolmel eelmisel võistlusel.

Leedu saab loota oma paari Allison Reed - Saulius Ambrulevicius peale, kes võitis tunamullu Euroopa meistrivõistlustel pronksi, aga mullu Tallinnas tuli leppida kuuenda kohaga.

Kohal on kogu Tallinna võistluse esikolmik, sest Guignard - Fabbri kõrval võistlevad ka Prantsusmaa paar Evgeniia Lopareva - Geoffrey Brissaud ja briti paar Lilah Fear - Lewis Gibson.

Reedel sõidetakse rütmitants, kus 20 paremat pääsevad edasi laupäeval peetavatesse vabatantsu.

