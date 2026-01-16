Leedu paar jäi rütmitantsus esimesena väikese medalita

Fournier Beaudry ja Cizeron teenisid 86,93 punkti, rütmitantsu järel on teisel kohal kohalik paar Lilah Fear - Lewis Gibson 85,47 punktiga.

Kolmel eelmisel korral Euroopa meistriks kroonitud Guignard - Fabbri kogusid reedese rütmitantsu eest 84,48 punkti ning on kolmandad. Hea esituse pakkus ka Leedu paar Allison Reed - Saulius Ambrulevicius, kes teenis oma kava eest rekordilised 83,08 punkti ja on neljandal kohal.

Vabatants toimub Sheffieldis laupäeval.

Enne võistlust:

Jäätantsus tuleb jääle kokku 28 paari. Eesti paare nende seas pole, küll aga võistleb üks Leedu paar ja koguni kolm Soome jäätantsu paari. Kõige viimasena stardivad Charlene Guignard - Marco Fabbri (Itaalia), kes on Euroopa meistritiitli võitnud kolmel eelmisel võistlusel.

Leedu saab loota oma paari Allison Reed - Saulius Ambrulevicius peale, kes võitis tunamullu Euroopa meistrivõistlustel pronksi, aga mullu Tallinnas tuli leppida kuuenda kohaga.

Kohal on kogu Tallinna võistluse esikolmik, sest Guignard - Fabbri kõrval võistlevad ka Prantsusmaa paar Evgeniia Lopareva - Geoffrey Brissaud ja briti paar Lilah Fear - Lewis Gibson.

Reedel sõidetakse rütmitants, kus 20 paremat pääsevad edasi laupäeval peetavasse vabatantsu.