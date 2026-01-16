VAATA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat

Täna kell 15.15 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Ruhpoldingis, kus on kavas naiste 7,5 km sprint. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Kokku läheb starti 105 laskesuusajat, nende seas eestlannad Susan Külm (number 3), Regina Ermits (20), Johanna Talihärm (35) ja Emma Roberta Rajando (100).

MK-sarja juhib hetkel prantslanna Lou Jeanmonnot (44), kes on ka sprindiarvestuse üldliider. Talle järgnevad soomlanna Suvi Minkkinen (60) ja norralanna Maren Kirkeeide (62).

Tänavusel hooajal on sõidetud neli sprinti: Östersundis võidutses Minkkinen, Hochfilzenis oli parim Jeanmonnot, Le Grand Bornandis sai esikoha Hanna Öberg ja eelmisel etapil Oberhofis tema õde Elvira Öberg.

Tegemist on ka viimase sprindiga enne Milano Cortina taliolümpiat.