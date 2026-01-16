X!

TÄNA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Täna kell 15.15 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Ruhpoldingis, kus on kavas naiste 7,5 km sprint. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Kokku läheb starti 105 laskesuusajat, nende seas eestlannad Susan Külm (number 3), Regina Ermits (20), Johanna Talihärm (35) ja Emma Roberta Rajando (100).

MK-sarja juhib hetkel prantslanna Lou Jeanmonnot (44), kes on ka sprindiarvestuse üldliider. Talle järgnevad soomlanna Suvi Minkkinen (60) ja norralanna Maren Kirkeeide (62).

Tänavusel hooajal on sõidetud neli sprinti: Östersundis võidutses Minkkinen, Hochfilzenis oli parim Jeanmonnot, Le Grand Bornandis sai esikoha Hanna Öberg ja eelmisel etapil Oberhofis tema õde Elvira Öberg.

Tegemist on ka viimase sprindiga enne Milano Cortina taliolümpiat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

08:12

TÄNA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

15.01

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

15.01

Siimer arenguhüppest: olen igas asjas natuke parem

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15.

14.01

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

14.01

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

14.01

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

14.01

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

sport.err.ee uudised

11:41

Higgins võitis raskest seisust valitsevat maailmameistrit, edasi ka Trump

11:17

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

10:29

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

09:26

TÄNA OTSE | Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt

09:10

TÄNA OTSE | Viimastena tulevad EM-i jääle jäätantsijad

08:12

TÄNA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla Uuendatud

15.01

Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

ETV spordisaade, 15. jaanuar

15.01

Jaanuaris saabunud talv rõõmustab Tartu maratoni läbiviijaid

15.01

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo