Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

Korduskohtumine toimub täpselt nädala pärast ehk 22. jaanuaril Lublinis. Vahepeal mängib Castors koduses liigas võõrsil Jeugd Gentsoni naiskonnaga.

Asi mängis 15 minutit, viskas kolm punkti (kolmesed 1/4), võttis kaks lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas neljal korral palli ja tegi ühe vea. Deyona Gaston viskas Castorsi parimana 15 silma, Robbi Ryan tõi võitjatele 21 punkti ja kümme lauapalli.

Belgia klubi jäi juba esimesel poolajal suurelt taha. Teisel-kolmandal veerandil juhiti pidevalt paarikümne punktiga, aga viimase kümne minutiga suutis kodunaiskond vahet vähendada, mis jättis korduskohtumiseks paremad šansid.

