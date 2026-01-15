Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu
Eesti korvpallur Anna Gret Asi koduklubi Braine Castors kaotas Eurocupi kaheksandikfinaali avamängus kodus Poola klubile Lublinile 67:77 (15:27, 16:23, 20:19, 16:8).
Belgia klubi jäi juba esimesel poolajal suurelt taha. Teisel-kolmandal veerandil juhiti pidevalt paarikümne punktiga, aga viimase kümne minutiga suutis kodunaiskond vahet vähendada, mis jättis korduskohtumiseks paremad šansid.
Asi mängis 15 minutit, viskas kolm punkti (kolmesed 1/4), võttis kaks lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas neljal korral palli ja tegi ühe vea. Deyona Gaston viskas Castorsi parimana 15 silma, Robbi Ryan tõi võitjatele 21 punkti ja kümme lauapalli.
Korduskohtumine toimub täpselt nädala pärast ehk 22. jaanuaril Lublinis. Vahepeal mängib Castors koduses liigas võõrsil Jeugd Gentsoni naiskonnaga.
Toimetaja: Siim Boikov