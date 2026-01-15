Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni
Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola Koo-Koo alistas Soome kõrgliigas võõrsil Helsingi IFK 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).
Võitjate poolte väravate juures oli osaline ka eestlane, kelle arvele kogunes kolm resultatiivset söötu. Tema eeltöö järel süttisid tabloole skoorid 1:0, 3:0 ja 4:1.
Viimasest kuuest osaletud mängust on Rooba saanud kirja kaks väravat ja neli tulemuslikku söötu ehk kokku kuus resultatiivsuspunkti.
Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa oli võõrsil lisaaja järel parem Kiekko-Espoost 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Liigatabelis hoiab Kookoo hetkel 69 punktiga neljandat ja KalPa 64 punktiga seitsmendat kohta. Juhib Tampere Tappara 78 punktiga.
Toimetaja: Siim Boikov