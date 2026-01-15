Arsenal võitis liigakarikasarja poolfinaali avamängu
Arsenal alistas kahe Londoni klubi duellis võõrsil Chelsea 3:2 ja astus sammu Inglismaa jalgpalli liigakarikasarja finaali suunas.
Ben White viis Arsenali seitsmendal minutil juhtima ja teise poolaja neljandal minutil kasvatas Viktor Gyökeres edu.
Alejandro Garnacho vähendas 57. minutil Chelsea kaotusseisu, Martin Zubimendi lõi 71. minutil Arsenali kolmanda värava ja 83. minutil skooris Garnacho ka teist korda.
Kohtumine oli Chelsea värske peatreeneri Liam Roseniori jaoks esimene kodumäng. Kahemängulise seeria korduskohtumine peetakse 3. veebruaril Arsenali koduväljakul.
Teise poolfinaali avamängus võitis Manchester City päev varem võõrsil Newcastle Unitedit 2:0. Selle paari korduslahing toimub 4. veebruaril.
