Liivimaa karikavõitja selgub tänavu Eesti iseseisvuspäeval

Eesti ja Läti jalgpalli kõrgliigade meistrite vaheline vastasseis ehk Liivimaa karikafinaal toimub tänavu 24. veebruaril.

Liivimaa karikafinaalis lähevad vastamisi möödunud aasta Eesti ja Läti meistrid ehk Tallinna FC Flora ja Riia FC. Kui Flora on varem võitnud karika kolm korda (aastatel 2011, 2018 ja 2023), siis Riia FC mängib trofee nimel esimest korda ajaloos.

Liivimaa karika pani 2002. aasta lõpus välja Eesti Jalgpalli Liit. Tegemist on kullassepp Jaak Tammisti poolt taastatud tundmatu päritoluga teise maailmasõja eelse trofeega.

Liivimaa karikavõitjaks on läbi aegade kroonitud neli meeskonda: Tallinna FC Flora, FK Ventspils, Riia Skonto ning viimase järeltulija ehk FC RFS.

Kohtumine algab 24. veebruaril kell 17.00 Sportland Arenal. Kui ilmaolud ei luba välitingimustes mängida, viiakse matš üle EJL-i jalgpallihalli.