TÄNA OTSE | EM-i esimesed medalivõitjad selguvad paarissõidus

Suurbritannias Sheffieldis jätkuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel jagatakse neljapäeval välja esimesed medalid, kui võitjad selguvad paarissõidus. ETV spordiportaali ja telekanali ETV+ otseülekanne vabakavast algab kell 22.30, kommenteerivad Anu Säärits ning Liina-Grete Lilender.

Vabakavaga alustatakse Sheffieldis Eesti aja järgi kell 21, ERR kannab üle kaheksa viimase paari ehk kahe viimase grupi esitused.

Liidrina alustab vabakava kolmapäeval 75,96 punkti kogunud Gruusia paar Anastassia Metelkina - Luka Berulava, kes edestavad Saksamaad esindavat Minerva Fabienne Haset ja Nikita Volodinit 1,15 punktiga. Kolmandal kohal on Ungarit esindavad Maria Pavlova - Aleksei Svjatšenko 73,32 punktiga.

Mullu Tallinnas krooniti Euroopa meistriteks Hase ja Volodin, kes edestasid Itaalia paari Sara Contit ja Niccolo Maciid. Metelkina - Berulava lahkusid Tallinnast pronksiga, sealjuures edestasid nad Pavlovat - Svjatšenkot 0,44 punktiga.