OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

Lisaks Eestile on olümpiatiimidest esindatud Šveitsi esindus Briar Huerlimann-Schwaller ja Yannick Schwaller, Norra esindus Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten ning Lõuna-Korea esindus Kim Seon-Yeong ja Jeong Yeongseok.

Harri Lill sõnas, et turniiri tase on erakordselt tugev. "Arvestades, et segapaaris kurlingu olümpiaturniiril osaleb kokku kümme riiki, siis Tallinnas mängib neist koguni neli ehk üsnagi tugev esindatus. Ootame Mariega seda turniiri, sest esiteks on kodujääl alati hea võistelda ja Tallinna turniirid on väga hästi korraldatud ning teiseks on kohal maailma tippmängijad, kes on ka meie konkurendid vähem kui kuu aja pärast algaval olümpiaturniiril," ütles Lill.

MK-etapp Tallinn Masters Mixed Doubles toimub Tallinnas kümnendat korda ning tänavu osaleb 14 segapaaris kurlingu võistkonda. Osalejad on jagatud kahte alagruppi. Alagruppide võitjad liiguvad otse poolfinaali ning gruppide teised ja kolmandad kohad jätkavad veerandfinaalis. MK-etapi finaal toimub pühapäeval 18. jaanuaril kell 14.15 ning poolfinaal kell 11.15.

Segapaaris kurlingu olümpiaturniir algab 4. veebruaril ning medalimängud peetakse 10. veebruaril. Kokku osaleb kümme riiki ning need on kvalifitseerumise järjekorras korraldajamaa Itaalia, Eesti, Rootsi, Suurbritannia, Norra, Kanada, Šveits, USA, Tšehhi ja Lõuna-Korea.