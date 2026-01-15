X!

Esiliigaklubi lülitas Madridi Reali karikasarjas konkurentsist

Jalgpall
Vinicius Jr. pärast kaotust Albacetele
Vinicius Jr. pärast kaotust Albacetele Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Alvaro Arbeloa ametiaeg Madridi Reali peatreenerina algas üllatustulemusega, kui 36-kordne Hispaania meister pidi karikavõistluste kaheksandikfinaalis tunnistama esiliigas mängiva Albacete 3:2 paremust.

Aastatel 2021-24 Reali süsteemi kuulunud 22-aastane Javi Villar viis kolm minutit enne avapoolaja lõppu Albacete pealöögiga juhtima, kolm minutit pärast teise poolaja algust viigistas seisu noor Argentina koondislane Franco Mastantuono.

Vahetusmees Jefte Betancor taastas 82. minutil kodumeeskonna eduseisu ning kuigi Gonzalo Garcia tõi matši esimesel lisaminutil tabloole 2:2 viigi, vormistas Betancor 90+4. minutil külmaverelise löögiga Albacetele siiski võidu.

Pärast Xabi Alonso lahkumist Reali peatreeneriks nimetatud Arbeloa jättis kolmapäeval koosseisust välja nii Kylian Mbappe, Jude Bellinghami, Rodrygo kui Thibaut Courtois'. Albacete kaitsjad said Vinicius Jr.-iga vasakul äärel hästi hakkama, pööret ei suutnud mängu tuua ka vahetusest sekkunud Eduardo Camavinga ega kaptenipaela kandnud Federico Valverde.

"Selles klubis on viik alati tragöödia. See on valus ja olen kindel, et kõik meie fännid kannatavad. Mina olen vastutav, süüdistama peab mind," rääkis Arbeloa kaotuse järel. "Koosseisust ja vahetustest rääkides saan mängijaid vaid tänada. Olin veendunud, et koosseis oli õige. Valiksin samad mängijad veel tuhat korda," lisas ta.

Albacete on Hispaania esiliigas 22 meeskonna konkurentsis 17. kohal, vaid ühe punkti kaugusel väljalangemistsoonist. Esiliiga on sel hooajal erakordselt tasavägine: esikohal olevat Racingut ja kümnendal kohal paiknevat Ceutat lahutab kuus punkti, sealjuures kaotab Albacete liidritele 14 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

