TÄNA OTSE | Vennad Selevkod alustavad EM-i lühikavaga

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Suurbritannias Sheffieldis toimuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel tulevad neljapäeva õhtul jääle lühikava esitama meesüksiksõitjad. Kell 16.45 ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis algavat otseülekannet kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Meeste üksiksõidus osaleb 29 uisutajat, mõlemad Selevkod loositi eelviimasesse soojendusgruppi. Mihhail Selevko sõidab neljandas soojendusgrupis esimese uisutajana ning läheb jääle kell 18.25, kahe aasta tagune EM-hõbe Aleksandr Selevko uisutab samas grupis viienda sportlasena kell 18.50. 

Niinimetatud kuumas grupis sõidavad esmalt kolm Itaalia uisutajat Daniel Grassl, Matteo Rizzo ning Nikolaj Memola, seejärel prantslane Kevin Aymoz, šveitslane Lukas Britschgi ja võistluse lõpetab grusiin Nika Egadze.

Mullu Tallinnas toimunud EM-il läks lühikava järel 93,12 punktiga võistlust juhtima Adam Siao Him Fa, keda seekord Sheffieldis kohal pole. Lühikavas teise koha saanud Egadze pidi leppima neljanda kohaga, vabakava kolmandalt kohalt alustanud Vladimir Samoilov langes üldse 13. positsioonile.

Tugev vabakava tõstis kuldmedalile Britschgi, kelle järel sai hõbeda Memola. Sel hooajal on šveitslane lühikava eest kogunud 84,16 punkti, aga nii Grassl, Aymoz kui Memola korraliku varuga ületanud ka 90 punkti piiri. Tugeva lühikava on sel hooajal kokku pannud ka Aleksandr Selevko, kes sai novembri alguses Kanada GP-l 91,28 silma. Mihhail Selevko parimaks tulemuseks on Finlandia Trophyl teenitud 84,18 punkti.

Toimetaja: ERR Sport

