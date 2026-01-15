X!

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatemeeskond jätkab heas hoos ka Ruhpoldingis?

Laskesuusatamise MK-etapil Saksamaal Ruhpoldingis toimub neljapäeval meeste 4 x 7,5 km teatesõit. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.15, kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Kõigis kolmes sel hooajal toimunud meeste teatesõidus on kordunud sama muster: nii Östersundis, Hochfilzenis kui Oberhofis on esikoha teeninud Norra, kellele on järgnenud Prantsusmaa ja kolmandana Rootsi.

Kõigis kolmes sõidus on norralastele ankrumehena võidu toonud Vetle Sjaastad Christiansen, kes on ka ainsana olnud kõigi sõitude koosseisus. Ruhpoldingis sõidab norralaste esimest vahetust Johannes Dale-Skjevdal, seejärel lähevad rajale Sturla Holm Lägreid ja Martin Uldal.

Eesti teateneliku koosseis (Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Jakob Kulbin) on sel hooajal aga olnud muutumatu ning tasuks on tulnud kaks järjestikust kaheksandat kohta. Sealjuures oldi Oberhofis kahe tiiru järel liidrite seas ning Kehva saatis Kulbini viimasena rajale vaid 33 sekundit pärast esikohal olnud Norrat.

Toimetaja: ERR Sport

