Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

Dodin pääses põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni ja asub praegu WTA edetabelis 824. kohal, aga ta on olnud ka TOP50 mängija, kirjutab Tennisnet.ee. Esimeses setis kaotas Malõgina kiiresti servigeimi ja jäi 0:3 taha. Ta võttis murde tagasi seisuks 3:4, aga järgmises geimis kaotas teist korda pallingu. Teises setis oli Malõgina 3:1 ees, kuid kaotas viis geimi järjest.

Paarismängus on novembris koos turniiri võitnud Dudeney ja Malõgina suurepärases hoos, sest nad on pääsenud poolfinaali kokku vaid kuus geimi loovutades. Kui teisipäeval oli tulemus 6:2, 6:1, siis päev hiljem alistasid nad neljandana asetatud Briti paari Victoria Allen - Amelia Rajecki 6:1, 6:2.

Poolfinaalis kohtuvad Dudeney ja Malõgina, kes on koos mängides võitnud nüüd üheksast kohtumisest kaheksa, Celine Naefi (Šveits) ja Raluca Georgiana Serbaniga (Küpros). Neist Serbani vastu on Malõgina tänavu mänginud, kui tõi koos Valeria Gorlatšiga Billie Jean King Cupil Eestile punkti matšis Küprosega.