X!

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina kaotas Manchesteri W50 turniiri avaringis prantslannale Oceane Dodinile 3:6, 3:6, kuid jõudis kolmapäeva õhtul koos briti Alicia Dudeneyga paarismängu poolfinaali.

Dodin pääses põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni ja asub praegu WTA edetabelis 824. kohal, aga ta on olnud ka TOP50 mängija, kirjutab Tennisnet.ee. Esimeses setis kaotas Malõgina kiiresti servigeimi ja jäi 0:3 taha. Ta võttis murde tagasi seisuks 3:4, aga järgmises geimis kaotas teist korda pallingu. Teises setis oli Malõgina 3:1 ees, kuid kaotas viis geimi järjest.

Paarismängus on novembris koos turniiri võitnud Dudeney ja Malõgina suurepärases hoos, sest nad on pääsenud poolfinaali kokku vaid kuus geimi loovutades. Kui teisipäeval oli tulemus 6:2, 6:1, siis päev hiljem alistasid nad neljandana asetatud Briti paari Victoria Allen - Amelia Rajecki 6:1, 6:2.

Poolfinaalis kohtuvad Dudeney ja Malõgina, kes on koos mängides võitnud nüüd üheksast kohtumisest kaheksa, Celine Naefi (Šveits) ja Raluca Georgiana Serbaniga (Küpros). Neist Serbani vastu on Malõgina tänavu mänginud, kui tõi koos Valeria Gorlatšiga Billie Jean King Cupil Eestile punkti matšis Küprosega.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

10:43

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

08:14

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

14.01

Glinka langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

12.01

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

10.01

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

09.01

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

09.01

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

09.01

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:43

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

10:12

Esiliigaklubi lülitas Madridi Reali karikasarjas konkurentsist

09:36

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod alustavad EM-i lühikavaga

09:09

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatemeeskond jätkab heas hoos ka Ruhpoldingis?

08:40

Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

08:14

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

14.01

Pärnu võiduseeria jätkus ka Liepaja vastu

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

14.01

ETV spordisaade, 14. jaanuar

14.01

TalTech/Alexela pidi alles lisaaja järel liidri paremust tunnistama Uuendatud

14.01

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

14.01

Sinjavski debüteeris uues klubis kaptenipaelaga

14.01

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

14.01

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

14.01

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

14.01

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

14.01

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

14.01

Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

loetumad

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

14.01

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

14.01

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

14.01

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

14.01

Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

14.01

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo