Pärnu võiduseeria jätkus ka Liepaja vastu

Pärnu Transcom alistas korvpalli Eesti-Läti liigas kodus Liepaja 85:69 (22:14, 21:21, 23:13, 19:21) ja kirjutas tabelisse viienda võidu järjest.

Pärnu haaras ohjad kohe mängu alguses ja kasvatas vahe kolmandal veerandil korraks isegi 20 punktile (66:46). Viimasel perioodil suudeti kahekohalist edu hoida ja turvaline võit võtta.

Devin Harris viskas võitjate kasuks 21 punkti. Gregor Ilves lisas 15 ja Aleksander Oliver Hint 12 silma. Liepajale tõid 15 punkti Xavier DuSell ja Reds Martinsons.

Ülejäänud kolmapäeval toimunud mängudes Eesti klubi kaotas: Keila Coolbet jäi võõrsil alla Ogrele 66:95 (14:29, 18:17, 20:26, 14:23) ja Viimsi samuti võõrsil Läti Ülikoolile 77:91 (19:16, 23:19, 11:17, 24:39).

Eesti-Läti liiga tippude hulka ükski platsil käinud meeskond ei kuulu. Liigat juhib endiselt Tartu Ülikool Maks & Moorits (15-2), kellele järgnevad Riia Zelli (14-4), Riia VEF (13-4) ja Ventspils (12-5).

Toimetaja: Siim Boikov

