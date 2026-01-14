X!

Sinjavski debüteeris uues klubis kaptenipaelaga

Jalgpall
Vlasi Sinjavski
Vlasi Sinjavski Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Sel kuul Ostrava Banikuga liitunud Eesti koondise vasakkaitsja Vlasi Sinjavski kandis kohe oma debüütmängus meeskonna kaptenipaela.

Türki treeninglaagrisse lennanud Banik (Tšehhi kõrgliiga) pidas seal kolmapäeval oma esimese kontrollkohtumise, milles võitis FK Javorit (Serbia kõrgliiga) 2:0, vahendab Soccernet.ee.

Banik mängis kahel poolajal kahe erineva koosseisuga (kui välja arvata väravavaht). Sinjavski tegi kaasa esimese poolaja, mis võideti sarnaselt teisega 1:0. Skoori tegid selles kohtumises Michal Kohut ja David Buchta.

Mattias Käit tegi samuti tänases treeningmängus kaasa esimese poolaja. Tema koduklubi Thun (Šveitsi kõrgliiga liider) avas juba esimesel minutil skoori ning võitis FC Wili (Šveitsi esiliiga) vastu avapoolaja 3:0 ja terve kohtumise 7:1.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

