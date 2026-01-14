X!

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

Jalgpall
Antoine Semenyo
Antoine Semenyo Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Every Second Media
Jalgpall

Manchester City alistas Inglismaa jalgpalli liigakarikasarja poolfinaali avamängus võõrsil Newcastle Unitedi 2:0 ja jõudis lähemale märtsis Wembleyl peetavale finaalmängule.

Pärast väravateta avapoolaega avas 53. minutil skoori Antoine Semenyo, kes liitus meeskonnaga alles loetud päevade eest Bournemouthist ja on jõudnud tabamuseni mõlemas senipeetud mängus City eest.

Teine värav sündis alles kohtumise kaheksandal üleminutil, kui kodumeeskonda kurvastas Rayan Cherki, mis annab 4. veebruaril kodus toimuvaks kordusmänguks Manchesteri klubile päris hea eelise.

Inglismaa liigakarikasarja teise finalisti selgitavad Londoni klubid Arsenal ja Chelsea, kes peavad poolfinaali avamängu kolmapäeva õhtul Chelsea kodustaadionil Stamford Bridge'il.

Inglismaa liigakarikasarjas ehk sponsornimega Carabao Cupis kaitseb mullust tiitlit Newcastle.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:08

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

15:41

Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13.01

Dortmund lõi Heina konkurendile kolm väravat

13.01

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

13.01

Paide Linnanaiskonnaga liitus Saksamaal karastunud ründaja

13.01

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13.01

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

13.01

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

13.01

PSG sai naabrilt karikavõistlustel üllatuskaotuse

sport.err.ee uudised

18:06

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

16:08

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

15:41

Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

14:57

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13:07

Lilender: naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid

12:41

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist

12:07

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

11:33

Thunder alistas tippude lahingus Spursi, LeBron hiilgas Hawksi vastu

10:34

Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

10:12

Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

09:01

Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

08:30

Glinka langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

08:04

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

13.01

Dortmund lõi Heina konkurendile kolm väravat

13.01

Kampaania "100 suusatundi" avab suusarahvale 700 kilomeetrit terviseradu

13.01

ETV spordisaade, 13. jaanuar

loetumad

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

13.01

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13.01

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

09:01

Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo