Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

Manchester City alistas Inglismaa jalgpalli liigakarikasarja poolfinaali avamängus võõrsil Newcastle Unitedi 2:0 ja jõudis lähemale märtsis Wembleyl peetavale finaalmängule.

Pärast väravateta avapoolaega avas 53. minutil skoori Antoine Semenyo, kes liitus meeskonnaga alles loetud päevade eest Bournemouthist ja on jõudnud tabamuseni mõlemas senipeetud mängus City eest.

Teine värav sündis alles kohtumise kaheksandal üleminutil, kui kodumeeskonda kurvastas Rayan Cherki, mis annab 4. veebruaril kodus toimuvaks kordusmänguks Manchesteri klubile päris hea eelise.

Inglismaa liigakarikasarja teise finalisti selgitavad Londoni klubid Arsenal ja Chelsea, kes peavad poolfinaali avamängu kolmapäeva õhtul Chelsea kodustaadionil Stamford Bridge'il.

Inglismaa liigakarikasarjas ehk sponsornimega Carabao Cupis kaitseb mullust tiitlit Newcastle.