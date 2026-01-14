VAATA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist

Täna kell 20.30 alustavad ERR-i spordiportaal ja ETV+ otseülekannet iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt Sheffieldis, kus on kavas naiste üksiksõidu lühikava. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Võistluste avapäeval tuleb naiste lühikavas jääle lausa kolm eestlannat: valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina, Nataly Langerbaur ja Kristina Lisovskaja.

Petrõkina kogus mullu Euroopa meistriks tulles lühikavas 68,94 punkti, mis on ühtlasi tema isiklik tippmark. Langerbauri rekordiks on 56,00 ja Lisovskajal 57,87 punkti.

Tase on EM-il tugev, sest kõik mullu Tallinnas esikümnesse jõudnud naised on Sheffieldis kohal, lisaks ka tunamullune Euroopa meister Loena Hendrickx Belgiast.

Eesti kolmikust tuleb esimesena jääle Lisovskaja, kes võistleb kolmandas grupis. Tema stardiaeg on Eesti aja järgi kell 20.50. Langerbaur pääseb võistlustulle neljandas grupis (21.30) ning Petrõkina teeb oma etteaste viimases grupis (23.51).

Petrõkina järel stardivad viimases grupis veel prantslanna Lorine Schild, šveitslanna Kimmy Repond, itaallanna Lara Naki Gutmann, Gruusia esindaja Anastassiia Gubanova ja belglanna Nina Pinzarrone.

Viimase grupi võistlejatest on tänavu kahe kava kokkuvõttes üle 200 punkti kogunud Gubanova ja Gutmann. Pinzarrone ja Repond on sarnaselt Petrõkinaga kimpus olnud vigastusega ning pole samuti kõrgeklassilist tulemust sel hooajal veel kirja saanud.

Reede õhtul toimuvasse vabakavasse pääseb 24 sportlast.

ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga!