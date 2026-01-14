X!

TÄNA OTSE | Sheffieldis tulevad esimesena jääle paarissõitjad

Täna kell 16.50 alustavad ERR-i spordiportaal ja ETV+ otseülekannet iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt Sheffieldis, kus esmalt tulevad jääle paarissõitjad lühikavaga. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Paarissõidus kannavad favoriidikoormat Saksamaa esindajad Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin, kes on valitsevad Euroopa meistrid ja mulluse MM-i hõbemedalistid. Nende lühikava isiklik rekord on eelmise aasta septembris püstitatud 77,61 punkti.

Medalimängu sekkub kindlasti ka Gruusia paar Anastasiia Metelkina - Luka Berulava. Kahekordsed juunioride maailmameistrid said eelmisel aastal Tallinnas toimunud EM-il kaela pronksmedalid. Lisaks jahivad kõrget kohta Rebecca Ghilardi - Filippo Ambrosini, kes on kahekordsed EM-medalistid ning Sara Conti - Niccolo Macci loobumise järel Itaalia esipaar.

Kokku on võistlustules 17 paari ning neljapäeval toimuvasse vabakavasse pääseb 16 paremat.

ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga!

