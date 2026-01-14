Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

Avalaskumise järel koondisekaaslast Paula Moltzanit 0,19 sekundiga edestanud Shiffrin suurendas teise laskumisega märgatavalt vahet ning võttis võidu kahe sõidu kokkuvõttes 0,41 sekundiga.

"Eelmises slaalomis Kranjska Goras tajusin, et pean suurel kiirusel sõitmist veel harjutama. Seda ma ka tegin ja täna tundsin, et suudan oma tippkiirust näidata. Oli paar hetke, mil sulgesin silmad ja lootsin, et sõit saaks juba läbi. Sellisel kiirusel mäest alla sõita on ikka hullumeelne," rääkis Shiffrin võistluse järel.

Ameeriklanna on käimasoleval hooajal seitsmest slaalomist võitnud kuus. Ühtlasi sai temast esimene mäesuusataja, kes teeninud karjääri jooksul slaalomis 70 MK-etapivõitu.

Moltzan säilitas teise laskumisega teise koha. Kolmanda koha hõivas austerlanna Katharina Truppe (+0,65), kellele järgnesid šveitslannad Camille Rast (+0,68) ja Wendy Holdener (+0,93).

Shiffrin juhib MK-sarja üldarvestust 923 punktiga. Tema edu teisel kohal oleva Rasti ees on 170 punkti. Ka slaalomi arvestuses on Shiffrin liider ja seal on vahe Rastiga 268 punkti.