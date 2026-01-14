VAATA OTSE | Eesti nelik tuleb teatesõidus rajale debütandiga

X!

Täna kell 15.15 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Ruhpoldingis, kus on kavas naiste 4x6 km teatesõit. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Kuna Tuuli Tomingas haigestus Oberhofi MK-etapi järel, siis asendab teda Ruhpoldingis 21-aastane Emma Roberta Rajando, kes teeb oma MK-sarja debüüdi.

"Praegu olen üsna rahulik, aga närv tuleb kindlasti sisse vahetult enne võistlust," ütles Rajando ERR-ile. "IBU karikasarjas on paarkümmend pealtvaatajat ja tean, et siin tuleb... väga palju. See on teistmoodi, aga ma loodan, et suudan hoida külma närvi ja mitte lasta sellel ennast väga palju mõjutada," lisas ta.

Rajando on tänases võistluses Eesti naiskonna (nr 17) ankrunaine. Esimesena läheb rajale Susan Külm, teisena Regina Ermits ja kolmandana Johanna Talihärm.

Kolmest sel hooajal sõidetud naiste teatesõidust kaks võitnud Prantsusmaa võistleb täna koosseisus Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justin Braisaz-Bouchet ja Julia Simon (nr 1). Kokku on võistlustules 19 naiskonda.

Toimetaja: ERR Sport

