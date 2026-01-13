X!

Dortmund lõi Heina konkurendile kolm väravat

Jalgpall
Mio Backhaus mängus Dortmundi Borussia vastu
Mio Backhaus mängus Dortmundi Borussia vastu Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/RHR-Foto
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas jäi Eesti koondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder 0:3 alla Dortmundi Borussiale.

Reedel Eintrachti Frankfurdi vastu pettumust valmistanud 3:3 viigiga pääsenud Dortmund läks teisipäeval pärast kapten Nico Sclotterbecki väravat juba 11. minutil juhtima, 76. minutil lõi kodumeeskonna teise värava Marcel Sabitzer ning lõppskoori vormistas seitse minutit enne normaalaja lõppu Serhou Guirassy.

Werderi väravat kaitses taas Mio Backhaus, kes tõrjus viis kodumeeskonna pealelööki. Hein vaatas kohtumist pingilt.

Kümme mängu järjest kaotuseta püsinud Dortmund on 36 punktiga tabelis teine, kaheksa punkti enam kogunud Müncheni Bayern sõidab kolmapäeval külla Kölnile. Werder on viimasest viiest mängust saanud kaks punkti ning on tabelis 17 punktiga 12. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13.01

Dortmund lõi Heina konkurendile kolm väravat

13.01

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

13.01

Paide Linnanaiskonnaga liitus Saksamaal karastunud ründaja

13.01

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13.01

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

13.01

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

13.01

PSG sai naabrilt karikavõistlustel üllatuskaotuse

13.01

Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

12.01

Alonso ja Reali teed läksid lahku

12.01

Bayern lõi Wolfsburgi värava palle täis

sport.err.ee uudised

13.01

Dortmund lõi Heina konkurendile kolm väravat

13.01

Kampaania "100 suusatundi" avab suusarahvale 700 kilomeetrit terviseradu

13.01

ETV spordisaade, 13. jaanuar

13.01

Langerbaur tegi EM-i eel kaks nädalat rasket trenni: ettevalmistus sai hea

13.01

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan Uuendatud

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

13.01

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

13.01

Laupäeval selguvad Tartus Eesti judomeistrid

13.01

Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

13.01

Paide Linnanaiskonnaga liitus Saksamaal karastunud ründaja

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

13.01

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

13.01

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13.01

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

13.01

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

13.01

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

loetumad

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

13.01

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

13.01

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

13.01

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo