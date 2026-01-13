Dortmund lõi Heina konkurendile kolm väravat

Reedel Eintrachti Frankfurdi vastu pettumust valmistanud 3:3 viigiga pääsenud Dortmund läks teisipäeval pärast kapten Nico Sclotterbecki väravat juba 11. minutil juhtima, 76. minutil lõi kodumeeskonna teise värava Marcel Sabitzer ning lõppskoori vormistas seitse minutit enne normaalaja lõppu Serhou Guirassy.

Werderi väravat kaitses taas Mio Backhaus, kes tõrjus viis kodumeeskonna pealelööki. Hein vaatas kohtumist pingilt.

Kümme mängu järjest kaotuseta püsinud Dortmund on 36 punktiga tabelis teine, kaheksa punkti enam kogunud Müncheni Bayern sõidab kolmapäeval külla Kölnile. Werder on viimasest viiest mängust saanud kaks punkti ning on tabelis 17 punktiga 12. kohal.