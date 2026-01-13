X!

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Botev Plovdiv
Jalgpall

Eelmisel hooajal Rootsi jalgpalli kõrgliigasse püsima jäänud Degerfors teatas, et pikendas Eesti meeste koondise väravavahi Matvei Igoneniga lepingut.

29-aastane Igonen liitus Degerforsiga eelmise aasta suvel, kui meeskond oli parasjagu 15 vooru järel 16 meeskonna konkurentsis 14. ehk üleminekumängudele viival kohal, kirjutab Soccernet.ee.

Mõned voorud enne hooaja lõppu oli eestlase tööandja kahe viimase hulgas, kuid hooaeg lõpetati siiski 13. kohal ja jäädi ilma üleminekumängudeta püsima. Igonen mängis poole aasta jooksul Degerforsi eest 15 kohtumist Rootsi kõrgliigas, milles löödi talle 19 väravat.

"Meil on väga hea meel, et Matvei on otsustanud jääda meie juurde veel kaheks aastaks. Sügisel nägime, kui hea väravavaht ta on. Ta oli meie püsimajäämises väga tähtis lüli. Soovisime säilitada võimalikult suure osa eelmise hooaja koosseisust ja Matvei on selles pusles oluline osa," kiitis Igoneni Degerforsi peatreener Patrik Werner.

Toimetaja: Anders Nõmm

