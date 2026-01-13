X!

Paide Linnanaiskonnaga liitus Saksamaal karastunud ründaja

Jalgpall
Kirkeliis Lillemets
Kirkeliis Lillemets Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Paide Linnanaiskond teatas, et klubiga on liitunud 20-aastane ründaja Kirkeliis Lillemets, kes pallis möödunud hooajal Saksamaal Bayer Leverkuseni ridades.

Lillemets tegi naiste Meistriliigas debüüdi 2021. aastal, esindades nelja hooaja jooksul Tartu Tammekat 75 kohtumises, lüües 39 väravat, kirjutab Soccernet.ee. Seejärel siirdus Lillemets 2024. aastal Saksamaale, kus esindas sealse suurklubi Bayeri Leverkuseni U23 naiskonda. Eesti naiste koondist on ründaja esindanud seitsmel korral. 

Lillemets ootab uut peatükki Järvamaa esindusklubis põnevusega. "Isiklikel põhjustel tundsin, et vajan keskkonnavahetust ja kõige õigem samm on tulla tagasi koju," lausus ründaja Paide Linnameeskonna Facebooki postituse vahendusel. "Paide suhtub naiste jalgpalli väga tõsiselt ja sooviga mängijaid igakülgselt toetada ning just see andis mulle kindluse öelda "jah"."

Paide Linnanaiskonna peatreener Sirje Kapper on uue täienduse üle mõistagi õnnelik. "Mul on väga hea meel, et Kirkeliis on otsustanud uuel hooajal Paide Linnanaiskonnaga liituda. Tegemist on noore ja potentsiaalika ründajaga, kelle kogemused Saksamaa tippjalgpallist ja Eesti rahvuskoondisest aitavad meil kindlasti oma eesmärkidele lähemale jõuda," tõdes Kapper.

Toimetaja: Anders Nõmm

