Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

Öösel vastu pühapäeva Flyersi 7:2 alistanud Lightning läks öösel vastu teisipäeva teisel perioodil juhtima 3:0, misjärel sai Philadelphia tabamuse kirja. See jäi aga nende ainsaks ning Tampa Bay lisas kolmandiku lõpus ühe ja saatis otsustava perioodi lõpus litri tühja väravasse, vormistades 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) võidu.

Venelane Nikita Kutšerov jätkas oma suurepärast hoogu, kui kogus värava ja ühe sööduga kaks resultatiivsuspunkti. 32-aastane Kutšerov on viimases kümnes mängus saanud kirja vähemalt ühe resultatiivsuspunkti, sel kalendriaastal on ta kogunud viie mänguga koguni 16 punkti.

Tampa Bay eest tegid skoori veel kanadalsed Brayden Point ja Brandon Hagel, ameeriklane Jake Guentzel ning rootslane Pontus Holmberg. Flyersi tabamuse eest hoolitses Christian Dvorak.

New Jersey Devils viskas võõrsil Minnesota Wildi vastu neli väravat järjest, neist kolm tulid otsustaval kolmandikul kahe minuti ja 11 sekundi jooksul. Devils vormistas lõpuks 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) võidu ning lõpetas sellega neljamängulise kaotusteseeria.

Colorado Avalanche kaotas Toronto Maple Leafsile lisaajal 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) ning sellega sai läbi nende võimas seeria: Avalanche oli kodupubliku ees võitnud viimased 17 kohtumist, viimati tunti kodus mängides kaotusvalu 24. oktoobril.

Colorado jätkab läänekonverentsis 74 punktiga kindla liidrina, play-off'i kohtadel jätkavad Dallas Stars (63 p), Minnesota Wild (61 p), Vegas Golden Knights (54 p), Edmonton Oilers (53 p), Seattle Kraken (50 p), San Jose Sharks (49 p) ja Los Angeles Kings (48 p).

Idakonverentsis on esikohal Carolina Hurricanes, aga Detroit Red Wingsil on samuti 60 punkti. Esikaheksa sisse mahuvad veel Tampa Bay Lightning (59 p), Montreal Canadiens (58 p), New York Islanders (55 p), Toronto Maple Leafs (53 p), Buffalo Sabres (52 p) ning Philadelphia Flyers (52 p).

Tulemused:

NY Rangers - Seattle 2:4

Detroit - Carolina 4:3 (la)

Buffalo - Florida 3:4

Montreal - Vancouver 6:3

Chicago - Edmonton 1:4

Los Angeles - Dallas 1:3