X!

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

Jäähoki
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Tampa Bay Lightning teenis jäähokiliigas NHL oma teise järjestikuse võidu Philadelphia Flyersi üle, visates kahe mänguga kokku 12 väravat.

Öösel vastu pühapäeva Flyersi 7:2 alistanud Lightning läks öösel vastu teisipäeva teisel perioodil juhtima 3:0, misjärel sai Philadelphia tabamuse kirja. See jäi aga nende ainsaks ning Tampa Bay lisas kolmandiku lõpus ühe ja saatis otsustava perioodi lõpus litri tühja väravasse, vormistades 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) võidu.

Venelane Nikita Kutšerov jätkas oma suurepärast hoogu, kui kogus värava ja ühe sööduga kaks resultatiivsuspunkti. 32-aastane Kutšerov on viimases kümnes mängus saanud kirja vähemalt ühe resultatiivsuspunkti, sel kalendriaastal on ta kogunud viie mänguga koguni 16 punkti.

Tampa Bay eest tegid skoori veel kanadalsed Brayden Point ja Brandon Hagel, ameeriklane Jake Guentzel ning rootslane Pontus Holmberg. Flyersi tabamuse eest hoolitses Christian Dvorak.

New Jersey Devils viskas võõrsil Minnesota Wildi vastu neli väravat järjest, neist kolm tulid otsustaval kolmandikul kahe minuti ja 11 sekundi jooksul. Devils vormistas lõpuks 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) võidu ning lõpetas sellega neljamängulise kaotusteseeria.

Colorado Avalanche kaotas Toronto Maple Leafsile lisaajal 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) ning sellega sai läbi nende võimas seeria: Avalanche oli kodupubliku ees võitnud viimased 17 kohtumist, viimati tunti kodus mängides kaotusvalu 24. oktoobril.

Colorado jätkab läänekonverentsis 74 punktiga kindla liidrina, play-off'i kohtadel jätkavad Dallas Stars (63 p), Minnesota Wild (61 p), Vegas Golden Knights (54 p), Edmonton Oilers (53 p), Seattle Kraken (50 p), San Jose Sharks (49 p) ja Los Angeles Kings (48 p).

Idakonverentsis on esikohal Carolina Hurricanes, aga Detroit Red Wingsil on samuti 60 punkti. Esikaheksa sisse mahuvad veel Tampa Bay Lightning (59 p), Montreal Canadiens (58 p), New York Islanders (55 p), Toronto Maple Leafs (53 p), Buffalo Sabres (52 p) ning Philadelphia Flyers (52 p).

Tulemused:
NY Rangers - Seattle 2:4
Detroit - Carolina 4:3 (la)
Buffalo - Florida 3:4
Montreal - Vancouver 6:3
Chicago - Edmonton 1:4
Los Angeles - Dallas 1:3

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

15:56

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

15:23

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

12.01

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

11.01

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

10.01

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

10.01

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

09.01

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

09.01

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

08.01

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

07.01

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

06.01

Washington Capitals sattus kodus hoogu

06.01

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

06.01

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

05.01

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

14:12

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13:37

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12:59

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

12:24

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

11:51

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

11:09

PSG sai naabrilt karikavõistlustel üllatuskaotuse

11:00

KUULA | "Võimla" kaardistas olümpiakoondise hetkeseisu Uuendatud

10:27

Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo