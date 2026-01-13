X!

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

Vormelisport
Jack Doohan
Jack Doohan Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas, et lõpetas koostöö mullust hooaega põhisõitjana alustanud, aga kuue etapi järel reservi langenud 22-aastase Jack Doohaniga.

Doohan sai oma esimese võimaluse kuninglikus vormelisarjas 2024. aasta lõpus ning alustas mullust hooaega põhisõitjana, aga ta asendati kehvade esituste tõttu pärast kuut etappi Franco Colapintoga.

Doohanist sai seejärel koos Paul Aroniga tiimi reservsõitja, aga teisipäeval teatas võistkond, et lõpetavad austraallasega töösuhte. "Jack oli esimene Alpine Academy liige, kellest sai tiimi piloot põhisõidus. Tiim tänab Jacki tema pühendumuse ja professionaalsuse eest, nii raja peal kui ka selle kõrval," kirjutas Alpine.

Võistkonna põhisõitjad on tuleval hooajal prantslane Pierre Gasly ja argentiinlane Colapinto, Aron jätkab varumehena. Portaal motorsport.com kirjutas, et Doohani karjäär jätkub tõenäoliselt Jaapani Super Formula sarjas, kus üritab läbi lüüa ka Soome ralliäss Kalle Rovanperä.

Vormel-1 hooaeg algab märtsi alguses Austraalias, kuid jaanuari lõpus alustatakse Barcelonas testisõitudega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

vormeliuudised

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

16.12

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

10.12

Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

08.12

Maailmameister Norris: hakkasin viimastes kurvides värisema

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

06.12

Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

06.12

Verstappen võitis kvalifikatsiooni, aga vajab MM-tiitliks Norriselt abi

06.12

Norris oli hooaja viimases treeningus Verstappenist nobedam

05.12

Toyotast saab Haasi vormelimeeskonna nimisponsor

05.12

Aron näitas Abu Dhabi GP vabatreeningul korralikku tempot

03.12

Aron saab hooaja viimasel etapil veel korra Alpine'i autoga sõita

02.12

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

sport.err.ee uudised

15:56

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

15:23

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

14:12

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13:37

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12:59

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

12:24

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

11:51

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

11:09

PSG sai naabrilt karikavõistlustel üllatuskaotuse

11:00

KUULA | "Võimla" kaardistas olümpiakoondise hetkeseisu Uuendatud

10:27

Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

09:11

Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

08:38

Jõesaare soliidne mäng ei päästnud Bosnat kaotusest

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

loetumad

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

12.01

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

12.01

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

12.01

Alonso ja Reali teed läksid lahku

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo