Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas, et lõpetas koostöö mullust hooaega põhisõitjana alustanud, aga kuue etapi järel reservi langenud 22-aastase Jack Doohaniga.

Doohan sai oma esimese võimaluse kuninglikus vormelisarjas 2024. aasta lõpus ning alustas mullust hooaega põhisõitjana, aga ta asendati kehvade esituste tõttu pärast kuut etappi Franco Colapintoga.

Doohanist sai seejärel koos Paul Aroniga tiimi reservsõitja, aga teisipäeval teatas võistkond, et lõpetavad austraallasega töösuhte. "Jack oli esimene Alpine Academy liige, kellest sai tiimi piloot põhisõidus. Tiim tänab Jacki tema pühendumuse ja professionaalsuse eest, nii raja peal kui ka selle kõrval," kirjutas Alpine.

Võistkonna põhisõitjad on tuleval hooajal prantslane Pierre Gasly ja argentiinlane Colapinto, Aron jätkab varumehena. Portaal motorsport.com kirjutas, et Doohani karjäär jätkub tõenäoliselt Jaapani Super Formula sarjas, kus üritab läbi lüüa ka Soome ralliäss Kalle Rovanperä.

Vormel-1 hooaeg algab märtsi alguses Austraalias, kuid jaanuari lõpus alustatakse Barcelonas testisõitudega.