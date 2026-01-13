X!

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

Jalgpall
Michael Carrick 2018. aastal ManU särgis
Michael Carrick 2018. aastal ManU särgis Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Eelmisel nädalal peatreener Ruben Amorimi teenetest loobunud Manchester Unitedi ajutiseks juhendajaks saab 12 hooaega klubi esindanud Michael Carrick, kirjutab BBC.

44-aastane Carrick on nõustunud Unitedi tingimustega ning temast saab peatreener ajutiselt, abitreeneriks saab Steve Holland. Carrick oli kolmes mängus peatreener ka 2021. aastal, kui Ole Gunnar Solskjaer lahti lasti. Lisaks Carrickule räägiti ka Solskjaeriga, kes on samuti endine mängija ning juhendas klubi aastail 2018-2021, kes lasti augustis Besiktase poolt lahti.

Unitedit juhendas pärast Amorimi vallandamist Darren Fletcher, kes oli samuti pikalt mängija. ManU mängis esimeses mängus Fletcheri juhendamisel Burnleyga välja 2:2 viigi, aga nädalavahetusel tuli kodustel karikavõistlustel tunnistada Brightoni paremust.

Carrick teeb oma debüüdi laupäeval, kui United võõrustab olulises kohtumises linnarivaal Cityt. BBC sõnul loobub ajutine treener Amorimi ambitsioonist mängida kolmemehelise tagaliiniga.

Mängijana tuli Carrick viiel korral Inglismaa meistriks, 2007-08 hooajal võidutseti ka Meistrite liigas. Toona alistati finaalis Chelsea ning penaltiseerias realiseeris ühe löögi ka Carrick. Ta esindas klubi 12 hooaega, 2017. aastal sai ta Wayne Rooney lahkumise järel kaptenipaela.

20-kordne Inglismaa meister on sel hooajal kogunud kaheksa võitu, kaheksa viiki ja viis kaotust. Liigatabelis jätkatakse 32 punktiga seitsmendal kohal, aga neljandal real asetsev Liverpool jääb vaid kolme silma kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

