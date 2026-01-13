X!

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

Jalgpall
Florian Wirtz ja Hugo Ekitike
Florian Wirtz ja Hugo Ekitike
Jalgpall

Liverpooli jalgpalliklubi pääses Inglismaa karikavõistlustel kolmandasse ringi, kui lõi kodus tugevuselt kolmandas liigas mängivale Barnsleyle neli väravat.

Liverpool asus kohtumist üheksandal minutil juhtima, kui Dominik Szoboszlai suurepärase kauglöögiga hakkama sai. Jeremie Frimpongi 36. minuti tabamus viis võõrustaja kahega juhtima, aga neli minutit hiljem tegi Szoboszlai oma karistusalas prohmaka, mis lubas Adam Phillipsil Barnsley ühe värava kaugusele tuua.

Pärast poolajapausi mängis Barnsley ohtlikult ja jäi VAR-iga konsulteerimise järel penaltist ilma, aga viigiväravat ei sündinud. Liverpool suutis viimase kümne minutiga võidule punkti panna, kui Florian Wirtz lõi 84. minutil kolmanda värava ja Hugo Ekitike sahistas neljandal üleminutil külaliste väravavõrku neljandat korda.

Liverpool läheb karikavõistluste neljandas ringis vastamisi Brighton & Hove Albioniga, kes alistas Manchester Unitedi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

