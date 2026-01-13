X!

PSG sai naabrilt karikavõistlustel üllatuskaotuse

Jalgpall
Paris FC mängijad
Paris FC mängijad Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Viimasel kahel hooajal Prantsusmaa jalgpalli karikavõistlustel võidutsenud Pariisi Saint-Germain langes esmaspäeva konkurentsist, kui Paris FC lõi 1/16-finaalis ainsa värava.

Parc des Princes'il pea 50 000 pealtvaataja ees toimunud kohtumises oli PSG suur favoriit, kuid tänavu kõrgliigasse kerkinud linnarivaal kaitses väga südikalt ja avapoolajal jäid väravad löömata. Teisel poolajal sai PSG taas ohtralt võimalusi, aga ainsana torkas teravalt hoopis väiksem klubi, kui noorena PSG-s mänginud Jonathan Ikone 74. minutil Paris FC juhtima viis.

PSG jahtis seejärel agressiivselt viigiväravat, sai üleminutitel suurepäraseid võimalusi, kuid FC pidas üheksa lisaminutit vastu ning teenis 1:0 võiduga edasipääsu kaheksandikfinaali.

16-kordne karikavõitja PSG kaotas viimati 32 parema seas 2014. aastal, pärast seda on klubi mänginud üheksa korda finaalis ning kaheksal korral karikat tõstnud. Esmaspäevases mängus valdas PSG palli 70 protsenti mänguajast ja tegi 25 pealelööki Paris FC nelja vastu.

1972. aastal PSG-st eraldunud Paris FC jõudis 2022-23 hooajal 16 parema sekka, viimati jõuti sinna 1973. aastal. Väiksem Pariisi klubi kerkis tänavuseks hooajaks taas kõrgliigasse ning võitleb püsimajäämise nimel, asetsedes 16 punktiga 15. kohal. PSG on kogunud 39 punkti, kuid jääb esikohal jätkaval Lensist (40 p) silma kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

