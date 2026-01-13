Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

X!

Eesti U-21 jalgpallikoondise poolkaitsja Soufian Gouram pani püsti uue verstaposti, tehes Saksamaa klubi Berliini Hertha esindusmeeskonna eest debüüdi.

Saksamaal sündinud, Eesti juurtega 19-aastane Gouram liitus Hertha noortesüsteemiga 2019. aastal. Praegu pallib noor keskväljamees igapäevaselt duubelmeeskonna eest Saksamaa tugevuselt neljandas liigas, koputades samal ajal esinduse uksele, vahendab Soccernet.ee.

Hetkel talvepausil olev Hertha esindustiim viibib Portugali linnas Algarves treeninglaagris. Möödunud nädala reedel ristati treeningmatši raames piigid Belgia kõrgliigaklubi Standard Liege'iga, kellele kaotati 2:3.

Kohtumise 74. minutil saadeti Hertha esindusmeeskonna särgis esmakordselt murule Gouram, kes vahetas välja 30-aastase Paul Seguini, kel on oma karjäärist ette näidata 73 Bundesliga mängu.

Kolmandat hooaega järjest Saksamaa esiliigas palliv pealinnaklubi Hertha on 17. vooru järel 28 punktiga kuuendal kohal, kaotades üheksa silmaga liider Schalkele, keda oodatakse pausilt naastes omale külla.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

