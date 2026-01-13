Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

Los Angeleses toimunud kohtumises mängisid Clippers ja Charlotte Hornets avapoolajal tasavägiselt ning kuigi võõrustaja pääses kolmandal veerandil kaheksaga ette, oli seitse minutit enne mängu lõppu tablool Hornetsi ühepunktiline eduseis.

Clippers tegi siis James Hardeni juhtimisel 15:2 spurdi ning vormistas sellega 117:109 (22:26, 23:17, 41:41, 31:25) võidu.

Võidumängus kerkisid Clippersi parimateks 35 punkti visanud Kawhi Leonard ning 32 punkti kogunud Harden, kes kerkis kolmandal veerandil NBA kõigi aegade korviküttide edetabelis üheksandale kohale (28 614 punkti), möödudes legendaarsest Shaquille O'Nealist (28 596 p).

"LA-s kasvades vaatasin kogu aeg nende mänge, tema ja Kobe [Bryant] tegid oma asja ja võitsid järjest tiitleid. Shaqist domineerivamat meest pole korvi all kunagi nähtud. See on tõeline au ning on autasu kõige selle töö eest, mis teinud olen," ütles 37-aastane Harden pärast mängu.

Detsembri alguses esikümnesse kerkinud skoorimasin jääb üheksandale reale mõneks ajaks, sest Wilt Chamberlain (31 419 p) on temast pea 3000 punkti kaugusel.

Edetabeli tipus on LeBron James (42 623 p), kes skooris Sacramento Kingsi vastu 22 punkti, aga Los Angeles Lakers pidi võõrsil leppima 112:124 (28:32, 26:29, 29:34, 29:29) kaotusega.

California pealinnas toimunud mängus säras kõige eredamalt Luka Doncic, kes kogus 42 punkti, kaheksa korvisöötu, seitse lauapalli ja neli vaheltlõiget. Sacramento eest viskas neli mängijat vähemalt 19 punkti, resultatiivseim oli 32 silma visanud DeMar DeRozan. Russell Westbrook kogus võidumängus 22 punkti, seitse resultatiivset söötu ja viis lauapalli.

Lakers jätkab 23 võidu ja 14 kaotusega läänekonverentsis viiendal kohal, neljandal real asetsev Minnesota Timberwolves (26-14) jääb kolme võidu kaugusele. Clippers (16-23) võitleb play-in'i koha eest, kümnendal kohal asetsev Memphis Grizzlies (17-22) on võidu kaugusel.

Tulemused:

Cleveland - Utah 112:123

Toronto - Philadelphia 102:115

Indiana - Boston 98:96

Dallas - Brooklyn 113:105