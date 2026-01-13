Jõesaare soliidne mäng ei päästnud Bosnat kaotusest

Koduväljakul mänginud Crvena zvezda alustas suurepäraselt ning läks kiirelt juhtima 19:6 ning vahe püsis kahekohalisena sisuliselt terve avapoolaja, mis lõppes võõrustaja 50:37 paremusega. Teisel poolajal jätkati sama stsenaariumiga, aga Bosna tegi otsustaval veerandil veel ühe pingutuse ja jõudis minut enne lõpusireeni nelja punkti kaugusele ning kaheksa sekundit enne mängu lõppu ka kolme silma kaugusele.

Otsustavad hetked kuulusid lõpuks siiski Euroliiga meeskonnale ning Crvena zvezda teenis 97:92 (31:20, 19:17, 26:26, 21:29) võidu.

Jõesaar sai mänguaega 21 minutit ning kogus selle jooksul 11 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 1/2), viis lauapalli ja ühe vaheltlõike. Eestlase +/- näitaja oli mängu lõpuks +10, mis oli meeskonna parim.

Mõlema meeskonna resultatiivseim mängija viskas 20 punkti, Bosna eest jõudis selle summani ameeriklane Michael Young, Crvena zvezda eest tegi seda Bulgaaria lipu alla kolinud Codi Miller-McIntyre.

Bosna on tänavu Aadria liigas kogunud kuus võitu ja kuus kaotust, B-grupis jätkatakse viiendal kohal. Crvena zvezda on üheksa võidu ja kolme kaotusega kolmandal kohal.