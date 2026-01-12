Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt
Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest paistis eelmisel nädalal kõige enam silma Johanna-Eliise Teder. Ookeani taga on jätkuvalt individuaalselt suurepärases hoos Anete Elisabeth Adler.
Belgia valitsev meister Braine Castors ja Anna Gret Asi alustasid eelmist nädalat karikamänguga, kui poolfinaalis alistati suurrivaal Kangoeroes 76:63 ning tagati endale koht finaalis. Nädala teises pooles pidasid Castors ja Asi ka liigamängu, kui kodusaalis alistati Waregem (3-10) kindlalt 65:37. Eestlanna kogus 18 minutiga üheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/3, vabavisked 2/4), ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga. Liigatabelis on Castors (12-1) 12 tiimi konkurentsis võiduprotsendilt teisel real, liidrikohal on kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (12-0) naiskond, vahendab Basket.ee.
Mailis Pokk ja Bydgoszcz pidid Poolas vastu võtma kolmanda kaotuse järjest, kui võõrsil vanduti tulemusega 81:89 alla lähirivaalile Varssavi Poloniale (6-9). Pokk viibis platsil 21 minutit ning sai selle ajaga kirja kuus punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/1), kuus lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse. Liigatabelis on Bydgoszcz (5-10) 12 naiskonna hulgas 11. positsioonil.
Valitsev Rootsi meister Lulea Basket ja Kadri-Ann Lass jätkasid võidulainel, kui tulemusega 92:58 saadi koduplatsil jagu Södertäljest (8-7). Eestlanna teenis mänguaega 26 minutit ning kogus viis punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/1), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks viskeblokeeringut, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Lulea Basket (13-1) 13 naiskonna konkurentsis liidrikohal.
Itaalia tugevuselt teises liigas naasid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna pikemalt pühadepausilt võidukalt, kui võõrsil alistati Giussano (5-8) tulemusega 94:79. See oli Tederi kodunaiskonnale kolmandaks järjestikuseks liigavõiduks. Eestlanna kogus 17 mänguminutiga kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), platsi parimana kaheksa resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Liigatabelis on Costa Masagna (11-2) A-grupis 13 naiskonna hulgas hetkel jagamas esimest-teist positsiooni.
Boston University Terriers (4-11) ja Anete Elisabeth Adler pidid NCAA-s tunnistama kaks kaotust. Esmalt jäädi numbritega 64:65 alla Lafayette'i (6-9) naiskonnale. Eestlanna mängis kokku 27 minutit ning kogus oma tiimi parimana 14 punkti (kahesed 6/11, vabavisked 2/2), üheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu ja kaks pallikaotust. Nädala teises kohtumises kaotati 57:64 Army kolledžile (12-3). Adler viibis väljakul 31 minutit ning sai üleplatsinaisena kirja 18 punkti (kahesed 8/12, vabavisked 2/2), kaheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, viis pallikaotust ja neli isiklikku viga.
Washington State Cougars (3-16) ja Keandra Koorits pidasid nädala jooksul samuti kaks kohtumist ning pidid vastu võtma järjekordsed kaotused. Esmalt kaotati tulemusega 64:78 Oregon State'i ülikoolile (13-5). Eestlanna kogus 21 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/3), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe pallikaotuse. Seejärel jäädi numbritega 92:98 alla Santa Clara ülikoolile (15-4). Koorits viibis väljakul viis minutit ning kogus neli punkti (kahesed 2/3), ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.
Morehead State (9-8) ja Marie Anette Sepp teenisid lõppenud nädalal kaks võitu ning pikendasid võiduseeria jviiemänguliseks. Esmalt mängiti 67:49 üle UT Martin (7-8). Eestlanna sai 38 minutiga kirja 12 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Teises matšis võideti numbritega 65:59 Southeast Missouri (5-10) naiskonda. Sepp kogus 36 minutiga kuus punkti (kahesed 3/4, kolmesed 0/2, vabavisked 0/1), üheksa lauapalli, kuus resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, neli pallikaotust ja viis isiklikku viga.
Idaho Vandals (11-5) ja Kätlin Kangur pidasid lõppenud nädalal kaks kohtumist. Esmalt alistati 67:50 Montana (3-12) ning seejärel jäädi 66:99 alla Montana State'ile (11-4). Kui avakohtumises piirdus eestlanna ühe mänguminuti ja ühe pallikaotusega, siis teises matšis jäi talle 15 minutiga kirja kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), üks lauapall, kaks resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kaks pallikaotust ja üks isiklik viga.
Toimetaja: Henrik Laever