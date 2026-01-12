Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

Belgia valitsev meister Braine Castors ja Anna Gret Asi alustasid eelmist nädalat karikamänguga, kui poolfinaalis alistati suurrivaal Kangoeroes 76:63 ning tagati endale koht finaalis. Nädala teises pooles pidasid Castors ja Asi ka liigamängu, kui kodusaalis alistati Waregem (3-10) kindlalt 65:37. Eestlanna kogus 18 minutiga üheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/3, vabavisked 2/4), ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga. Liigatabelis on Castors (12-1) 12 tiimi konkurentsis võiduprotsendilt teisel real, liidrikohal on kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (12-0) naiskond, vahendab Basket.ee.

Mailis Pokk ja Bydgoszcz pidid Poolas vastu võtma kolmanda kaotuse järjest, kui võõrsil vanduti tulemusega 81:89 alla lähirivaalile Varssavi Poloniale (6-9). Pokk viibis platsil 21 minutit ning sai selle ajaga kirja kuus punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/1), kuus lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse. Liigatabelis on Bydgoszcz (5-10) 12 naiskonna hulgas 11. positsioonil.

Valitsev Rootsi meister Lulea Basket ja Kadri-Ann Lass jätkasid võidulainel, kui tulemusega 92:58 saadi koduplatsil jagu Södertäljest (8-7). Eestlanna teenis mänguaega 26 minutit ning kogus viis punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/1), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks viskeblokeeringut, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Lulea Basket (13-1) 13 naiskonna konkurentsis liidrikohal.

Itaalia tugevuselt teises liigas naasid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna pikemalt pühadepausilt võidukalt, kui võõrsil alistati Giussano (5-8) tulemusega 94:79. See oli Tederi kodunaiskonnale kolmandaks järjestikuseks liigavõiduks. Eestlanna kogus 17 mänguminutiga kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), platsi parimana kaheksa resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Liigatabelis on Costa Masagna (11-2) A-grupis 13 naiskonna hulgas hetkel jagamas esimest-teist positsiooni.

Boston University Terriers (4-11) ja Anete Elisabeth Adler pidid NCAA-s tunnistama kaks kaotust. Esmalt jäädi numbritega 64:65 alla Lafayette'i (6-9) naiskonnale. Eestlanna mängis kokku 27 minutit ning kogus oma tiimi parimana 14 punkti (kahesed 6/11, vabavisked 2/2), üheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu ja kaks pallikaotust. Nädala teises kohtumises kaotati 57:64 Army kolledžile (12-3). Adler viibis väljakul 31 minutit ning sai üleplatsinaisena kirja 18 punkti (kahesed 8/12, vabavisked 2/2), kaheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, viis pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Washington State Cougars (3-16) ja Keandra Koorits pidasid nädala jooksul samuti kaks kohtumist ning pidid vastu võtma järjekordsed kaotused. Esmalt kaotati tulemusega 64:78 Oregon State'i ülikoolile (13-5). Eestlanna kogus 21 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/3), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe pallikaotuse. Seejärel jäädi numbritega 92:98 alla Santa Clara ülikoolile (15-4). Koorits viibis väljakul viis minutit ning kogus neli punkti (kahesed 2/3), ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

Morehead State (9-8) ja Marie Anette Sepp teenisid lõppenud nädalal kaks võitu ning pikendasid võiduseeria jviiemänguliseks. Esmalt mängiti 67:49 üle UT Martin (7-8). Eestlanna sai 38 minutiga kirja 12 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Teises matšis võideti numbritega 65:59 Southeast Missouri (5-10) naiskonda. Sepp kogus 36 minutiga kuus punkti (kahesed 3/4, kolmesed 0/2, vabavisked 0/1), üheksa lauapalli, kuus resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, neli pallikaotust ja viis isiklikku viga.

Idaho Vandals (11-5) ja Kätlin Kangur pidasid lõppenud nädalal kaks kohtumist. Esmalt alistati 67:50 Montana (3-12) ning seejärel jäädi 66:99 alla Montana State'ile (11-4). Kui avakohtumises piirdus eestlanna ühe mänguminuti ja ühe pallikaotusega, siis teises matšis jäi talle 15 minutiga kirja kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), üks lauapall, kaks resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kaks pallikaotust ja üks isiklik viga.