Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

Napoli võitis esimese veerandi kaheksa punktiga ja haaras teisel veerandil 12-punktilise edu. Paraku hakkas suur edu tasapisi sulama ning viimase vaatuse alguseks oli vahe kolm punkti. Milano tegi otsustava äramineku seisult 60:62 ega loovutanud eduseisu enam kordagi.

Pingilt sekkunud Treier teenis mänguaega 18 minutit ning viskas selle aja jooksul kolm punkti (kolmesed 1/1), võttis neli lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu.

Ameeriklasest leegionär Savion Flagg tõi Napoli parimana 21 punkti ja hankis seitse lauapalli. Võitjaid vedasid Armoni Brooks ja Zach LeDay vastavalt 20 ja 16 punktiga.

Napolil on kirjas kuus võitu ja kaheksa kaotust, millega asetsetakse liigatabelis kaheksandal kohal. Milano (11-3) on Bologna Virtuse ja Brescia (mõlemad 12-2) järel kolmas.