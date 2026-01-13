X!

KUULA | "Võimla" kaardistas olümpiakoondise hetkeseisu

{{1768284300000 | amCalendar}}
Foto: Laura Raudnagel/ERR
Kristjan Kalkun, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets kogunesid "Võimlasse", et võtta kokku tihe spordinädalavahetus ja kaardistada, milline on Eesti koondise hetkeseis enne Milano Cortina olümpiamänge.

Millega jäi meelde tänavune kahevõistluse MK-etapp Otepääl? Marten Liiv võitis karjääri kolmanda tiitlivõistluste medali. Tublid olid Eesti laskesuusatajad ja freestyle-suusatajad Sildarud. Lõppenud nädala tulemuste põhjal kaardistati olümpiakoondise hetkeseisu.

Eesti epeevehklejad tõestasid, et on endiselt tipus, aga vehklemisliidul probleeme ja mõttekohti jagub.

Eesti ja Küprose käsipallimäng jäi ära Eestis möllanud tuisu tõttu.

Teemade valikus oli ka eurovõrkpall, Kalevi ja Tartu korvpall ning Eesti tennisemängijad suure slämmi turniiril.

Kuulajatelt uuriti, milline spordisündmus või -saavutus pakkus eelmisel nädalal suurima elamuse.

Toimetaja: ERR Sport

